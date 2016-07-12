Вашингтон, 13 июля, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Полиция оцепила территорию вокруг здания Капитолия в Вашингтоне из-за сообщения о вооружённом человеке возле территории комплекса, передаёт агентство Reuters.

taketours.com Здание Капитолия в Вашингтоне

Сообщается, что полиция разослала сотрудникам Конгресса электронные письма с рекомендацией запереть двери, оставаться внутри здания и держаться подальше от окон.

По информации телеканала ABC, полицейским удалось заблокировать автомобиль с подозреваемыми. В результате были задержаны два человека. Сообщается, что в автомобиле был обнаружен пулемёт.

Все подробности инцидента в настоящее время уточняются.