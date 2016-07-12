Москва, 13 июля, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидий российским автопроизводителям на создание и производство транспортных средств с дистанционным и автономным управлением. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

gorodkirov.ru Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление

Согласно постановлению, субсидироваться будет 97% затрат, связанных с разработкой беспилотных автомобилей, в том числе затраты на оплату труда сотрудников, задействованных в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, а также материальные расходы, связанные с выполнением данных работ.

Определено, что субсидия будет предоставляться один раз в месяц и не должна будет превышать 1 млрд рублей. При этом для получения субсидии потребуется выполнение ряда условий.

Средства будут предоставляться производителям, зарегистрированным на территории России и не имеющим задолженности перед бюджетом. Претендент на получение субсидии должен будет разработать и создать опытные образцы систем управления двигателем, салонным оборудованием, интегрированной комбинации приборов, системы доступа в транспортное средство.

Кроме этого, производитель должен будет представить бизнес-план, предусматривающий начало выпуска транспортных средств не позднее 5 лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии. В проекте должно быть задействовано не менее 300 сотрудников.