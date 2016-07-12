Москва, 13 июля, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Рабочий погиб 12 июля в результате обрушения строительных плит на улице Новый Арбат в Москве, передаёт Life со ссылкой на очевидцев.

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Трагический инцидент произошёл около 18:00 мск в ходе строительных работ у кинотеатра «Художественный». Мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован в 1-ю Градскую больницу Москвы. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Правоохранительные органы начали опрос очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего.