Нови-Сад, Сербия, 13 июля, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Бывший президент Республики Сербская Краина Горан Хаджич скончался вечером 12 июля в сербском городе Нови-Сад в возрасте 58 лет, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

poslovnipuls.com Горан Хаджич — бывший президент Республики Сербская Краина

Сообщается, что состояние здоровье Горана Хаджича, страдавшего опухолью головного мозга, в последние два месяца значительно ухудшилось, большую часть времени он проводил в Институте радиологии и онкологии в Сремской Каменице и Клиническом центре Воеводины.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге принял решение временно выпустить на свободу Горана Хаджича под гарантии сербских властей для прохождения курса лечения. Год спустя судебный процесс над экс-президентом Сербской Краины был приостановлен «на неопределённый срок» в связи с тем, что Хаджич из-за болезни был «не в состоянии предстать перед судом».

Обвинения против Горана Хаджича в совершении преступлений против человечности и нарушении законов войны в Хорватии в 1991—1995 годах были выдвинуты МТБЮ в 2004 году. Он был объявлен в розыск Интерполом и в течение семи лет скрывался от правосудия. В 2011 году Хаджич был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу. Виновным в инкриминируемых ему преступлениях Хаджич себя не признавал.