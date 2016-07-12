Дербент, Дагестан, 12 июля, 2016, 23:40 — ИА Регнум. В Дагестане ранены двое сотрудников полиции. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

vd-tv.ru Скорая помощь

Сообщается, что двое сотрудников полиции пытались задержать преступника в городе Дербент. Инцидент произошел тогда, когда полицейские хотели проверить документы сидевших в одном из автомобилей людей.

Водитель не стал останавливаться по требованию полицейских и нажал на газ. Полицейские пустились в погоню на патрульном автомобиле. Водить и пассажир в скрывающейся машине открыли автоматный огонь по патрульной машине.

В итоге два стража порядка получили тяжелые ранения. Преступники скрылись, на данный момент их объявили в розыск по всей территории Дагестана.