Бари, Италия, 12 июля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Лобовое столкновение между двумя поездами одной линии между городами Корато и Андрия произошло в области Апулии 12 июля около 11 утра по местному времени. Авария произошла на 51 километре линии, которой управляет частная компания Ferrotramviaria. Столкновение произошло на скорости 100−110 км в час. Вагоны буквально рассыпались, куски листового металла пролетели несколько десятков от рельс. В одном из поездов только два вагона остались почти нетронутыми; в другой остался цел только последний вагон. Больницы области Апулии заполнили граждане, желающие сдать кровь раненым. Сообщается, что при столкновении куски металла отрезали конечности некоторым пассажирам. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Двадцать пять человек погибло, более пятидесяти ранено. Точное количество пассажиров, путешествующих на двух поездах, неизвестно. Спасательные работы продолжаются.

ilpost.it Лобовое столкновение поездов в Италии

На злополучном рельсе, где произошло столкновение поездов, отсутствует система автоматизации, работает система оповещения между двумя станциями — так называемый «телефонный блок». Станции должны уведомить о прибытии поезда и передать информацию машинисту. По одной из версий, которую прорабатывают следователи, одна из двух станций не «заблокировала» отправку своего поезда, так как один из двух поездов не получил или не выполнил распоряжение. Генеральный директор компании Ferrotramviaria Массимо Нитти публично заявил, что в распоряжении следователей уже поступили данные с центрального аппарата, а именно: фонограммы переговоров обеих станций и записи телефонных звонков всех дежуривших в этот день сотрудников. Показания также будут сняты с черных ящиков двух поездов, чтобы понять, с какой именно скоростью ехали составы. «Это очень современные поезда, — заявил Нитти. — Один 2005 года постройки, а другой — 2009, они оснащены эффективными тормозами. Столкновение произошло при прохождении поворотов, и машинистам не удалось активировать вовремя тормозную систему».

Граждане Италии обвиняют в случившемся государство и министерство транспорта, а также неравномерность распределения бюджетных средств на строительство железных дорог. В то время, когда на севере почти все крупные города соединяют высокоскоростные линии, на юге страны есть города, между которыми либо отсутствует железнодорожное сообщение, либо, как в области Апулия, есть всего один путь, по которому приходится пропускать поезда по очереди.

Последняя крупная железнодорожная катастрофа произошла в Италии 29 июня 2009 года в городе Виллареджо. Несколько вагонов товарного состава перевернулись у железнодорожной станции, протаранив поезд, перевозящий газ. Из-за мощного взрыва и пожара погибли 33 человека.