Брюссель, 12 июля, 2016, 23:03 — ИА Регнум. На просмотре, помимо журналистов и работников правозащитных организаций, присутствовали сотрудники институтов Евросоюза, в том числе депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок.

Андрей Некрасов. Фильм «Акт Магнитского»

Впервые за рубежом фильм Некрасова был показан 13 июня в Newseum в Вашингтоне — частном музее, посвященном индустрии производства новостей.

Тогда адвокаты бывшего работодателя Сергея Магнитского Уильяма Браудера и его матери Натальи Магнитской отправили в Newseum письмо с требованием отменить мероприятие. Однако после совещания руководство музея не согласилось с предъявленными претензиями, сообщает РИА Новости.

Ранее юристы Уильяма Браудера сорвали демонстрацию фильма о Сергее Магнитском в ряде европейских стран. В апреле показ фильма должен был состояться в стенах Европейского парламента, но был отменен в последнюю минуту из-за угроз адвокатов международного финансиста.

Лента Андрея Некрасова «Акт Магнитского. За кулисами» представляет несколько иную и более сложную версию произошедшего с Сергеем Магнитским, чем это привычно американским и европейским зрителям и наблюдателям.

Андрей Некрасов в интервью Радио Швеции отметил, что не считает Сергея Магнитского разоблачителем коррупционеров в России, и что юрист сам, по его мнению, был вовлечен в денежные махинации, а также, что причиной его смерти стало слабое здоровье.

США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

«Дело Магнитского стало знаменем для определенных сил на Западе для похода с санкциями на Россию. Сам Браудер мне говорил еще до Украины: я изобрел этот механизм. Мы будем наказывать российских граждан, мы будет ставить их имена в списки (санкционные). Этот подход начал распространяться, и дело Магнитского стало знаменем, символом борьбы Запада против коррупции в России. А в реальности оказывается, что все совсем не так», — рассказал Андрей Некрасов в интервью РИА Новости.

По словам режиссера, «судя по тому, что уже происходит в прессе, например в Германии, у меня полное ощущение, что они считают, что я замахнулся на какие-то основополагающие элементы политики Запада в отношении России».