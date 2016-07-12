Вашингтон, 12 июля, 2016, 22:48 — ИА Регнум. На сайте Белого дома США снова появилась петиция с требованием провести расследование лоббистской деятельности бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Петиция зарегистрирована сегодня, 12 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Авторы петиции возмущены тем, что их прошлая петиция была удалена под надуманным предлогом. «Мы возмущены удалением нашей петиции и требуем рассмотреть ее в соответствии с законом!» — сказано в тексте новой петиции.

Напомним, в петиции от генерального прокурора США требуется провести тщательное расследование по платежам Ходорковского, который был признан виновным в мошенничестве, а сейчас проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве мэра Нефтеюганска в России. Сам Ходорковский скрывается за границей.

Суть дела в следующем. 18 ноября 2005 года Барак Хусейн Обама, который тогда был сенатором от штата Иллинойс, вместе со своим будущим противником на президентских выборах 2008 года сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном, внесли в Сенат США резолюцию № 322, которая была принята в тот же день.

В этой резолюции американские власти резко осуждают вынесенный полугодом ранее приговор бывшему главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и его заместителю Платону Лебедеву. В резолюции сказано, что приговор Ходорковскому и Лебедеву является политически мотивированным, а российская судебная система — это «инструмент Кремля».

В начале июня в американских СМИ появилась информация, что политические действия Обамы и Маккейна по внесению и принятию этой резолюции были хорошо оплачены структурами, близкими к Ходорковскому. Схема была следующей: две офшорные компании, которые принадлежали экс-главе ЮКОСа, перечислили деньги международному пиар-агентству APCO Worldwide. Оно, в свою очередь, содействовало финансовому стимулированию сенаторов Обамы и Маккейна.

9 июля петиция с требованием расследовать деятельность Ходорковского была удалена с сайта Белого дома. До этого у петиции срезали подписи, так, чтобы их число не превышало 100 тысяч. Если петиция набирает 100 тысяч подписей за определенный промежуток времени, то администрация США должна дать официальный ответ.