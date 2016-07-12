Амман, 12 июля, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Глава Всемирной продовольственной программы (WFP) Эртарин Казин подтвердила согласие Иордании на «одноразовую» поставку продуктов питания для десятков тысяч перемещенных сирийцев, передает ABC News. Гуманитарная помощь будет доставлена в течение 30 дней в отдаленную пустынную местность на границе королевства.

UNHCRI. Prickett Сирийские беженцы

После того, как 21 июня боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) напали на иорданских военных, Амман закрыл границу с Сирией, осложнив поставки продовольствия в импровизированные лагеря беженцев.

Казин совершила облет района и сообщила Associated Press, что она увидела «палатки до горизонта». Число застрявших в этой области беженцев выросло с нескольких тысяч в прошлом году до 100 тыс., говорит глава WFP. Она надеется, что запланированная помощь через Иорданию позволит выиграть время для поисков альтернативных маршрутов.

Иорданские власти заявили, что граница будет оставаться закрытой.