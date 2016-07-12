Тюмень, 12 июля, 2016, 22:10 — ИА Регнум. В Тюмени пассажиров с детьми вновь начали пускать в автобусы с детскими колясками. Запрет, который наложили муниципальные перевозчики, отменён, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уильям-Адольф Бугро. Мать с детьми

О том, что пассажиров с колясками не пускают в муниципальные автобусы, рассказала одна из местных телекомпаний. Сюжет в эфире канала «Тюменское время» вызвал широкий общественный резонанс.

Скандалом заинтересовалась прокуратура. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, законом не предусмотрено размещение табличек и знаков, запрещающих вход с колясками в автобус. После вмешательства прокуратуры знаки, запрещающие вход с колясками, с автобусов сняли. А представители транспортных организаций извинились перед тюменцами за доставленные неудобства.

В то же время, не исключено, что на автобусах появятся другие таблички, не рекомендующие заходить с колясками. Дело в том, что, как пишет Ura.RU, на муниципальных маршрутах курсируют несколько автобусов, не приспособленных для перевозки колясок. При этом тюменцы отмечают, что в городе очень мало низкопольных автобусов, и жалуются на тесный общественный транспорт.