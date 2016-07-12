Краснодар, 12 июля, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Футболист сборной России, игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев не собирается публично извиняться или давать какие-либо объяснения по поводу вечеринки с участием российских футболистов в ночном клубе в Монте-Карло, как это сделал игрок «Зенита» Александр Кокорин. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

usfootball.info Павел Мамаев

Сообщается, что Мамаев ещё две недели будет работать в молодежном составе «Краснодара», куда его сослали после того, как вечеринка в Монте-Карло стала достоянием общественности.

Напомним, ранее нападающий «Зенита» Кокорин, который был с Мамаевым на той злосчастной вечеринке, публично заявил, что он сожалеет о произошедшем и считает, что даже сам факт появления в ночном клубе «выглядел глупо».