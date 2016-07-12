Санкт-Петербург, 12 июля, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Секретарь петербургского отделения «Единой России», спикер городского парламента Вячеслав Макаров приписал часть заслуг организации общероссийской акции «Бессмертный полк» своей партии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 12 июля, на конференции «ЕР» в северной столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

Макаров говорил о том, что в партии статистически больше пожилых членов старше 60 лет, чем молодых, и призвал исправить ситуацию. «Есть такие акции, как «Бессмертный полк», одним из организаторов которой выступила «Единая Россия». Здесь случилось соединение поколений. Молния пробежала, сварка поколений произошла», — сказал Макаров.

Отметим, акция «Бессмертный полк» зародилась как народное движение, к которому не имели отношения никакие политические силы. Гражданские координаторы акции как на федеральном, так и на региональном уровнях не раз критично отзывались о желании политиков присвоить себе заслуги создателей «Бессмертного полка».

Впрочем, Вячеслав Макаров признал, что не только «единороссы» участвовали в марше с портретами фронтовиков 9 мая. «Не только же члены партии шли. Сотни тысяч людей как бы пасхальный тропарь пропели: «Смертию смерть поправ и сущим во гробах живот даровав», — заметил Вячеслав Макаров.

Добавим, в 2016 году Макаров даже устроил свой локальный «Бессмертный полк» в курируемом им Петроградском районе 5 мая, за четыре дня до общероссийской акции. Акция «Бессмертный полк» зародилась «снизу», она заключается в том, что по всей стране 9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне семьи служивших, тружеников тыла, блокадников выходят на центральные улицы городов с портретами погибших или не доживших до наших дней.

В этом году в петербургском шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 300 тыс. человек. Координаторы общероссийского движения «Бессмертный полк» полагают, что создание более мелких, районных акций объясняется личными амбициями местных политических деятелей в ходе предвыборной кампании.