Вашингтон, 12 июля, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп раскритиковал решение кандидата в президенты США от Демократической партии, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса выйти из президентской гонки и поддержать его соперника Хиллари Клинтон. Соответствующее заявление Трамп сделал сегодня, 12 июля, сообщает его предвыборный штаб.

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Трамп обвинил Сандерса в том, что он стал частью «коррумпированной системы» и, по сути, предал своих избирателей. «Сегодня Сандерс поддержит кандидата, который наиболее рьяно выступает за войну, за Уолл-стрит, за оффшоры за всю историю Демократической партии. Кандидат, который выступал против лоббистов, поддерживает человека, который олицетворяет собой лоббизм», — сказано в сообщении штаба Трампа.

На официальной странице Трампа в Twitter миллиардер написал, что будет рад видеть среди своих сторонников всех тех, кто раньше выступал за Сандерса. Трамп подчеркнул, что Сандерс отрекся от своих людей.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Сандерс официально вышел из президентской гонки и заявил о поддержке Хиллари Клинтон.