Москва, 12 июля, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Зарубежный VPN-сервис Private Internet Access (PIA), который позволяет шифровать подключение к сети в интернет и анонимно посещать любые сайты, обходя блокировки, заявил, что уходит с российского рынка. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба компании.

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Причина ухода довольно проста — это принятие «пакета Яровой». В PIA напомнили, что этот пакет законов обязывает каждого провайдера, работающего в России, хранить весь трафик российских пользователей в течение года.

Также в компании считают, что российские власти захватили некоторые из серверов в России без какого-либо предварительного уведомления и каких-либо правовых процедур.

«Мы немедленно остановили работу наших шлюзов в России и больше не будем осуществлять бизнес в регионе», — сказано в сообщении PIA.