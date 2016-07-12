Тегеран, 12 июля, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Начальник полиции Тегерана Хоссейн Саджединия обнародовал итоги заседания Штаба по борьбе с социальными патологиями.

fatbwoy Наркотики

«Для борьбы с социальными проблемами в столичной агломерации до конца сентября дополнительно откроется 30 полицейских пунктов. Полиция полностью готова для борьбы с социальными патологиями», — заявил шеф столичной полиции в интервью агентству Tasnim News.

По словам Саджединии, «в последнее время в окрестностях Тегерана растёт число маргиналов, которое связано с увеличением миграции из близлежащих деревень, а также оставшихся иностранных граждан».

Одной из главных социальных проблем в Тегеране является наркомания. Полиция принимает меры по борьбе с наркоманами и торговцами наркотиков.

11 июля в столице Ирана под председательством мэра Тегерана Сейеда Хосейна Хашеми состоялось заседание Штаба по борьбе с социальными патологиями. В состав штаба входят представители социальных ведомств и полиции. В иранской столице действует специальная программа, направленная на профилактику наркомании и решение проблем бездомных.