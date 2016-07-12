Москва, 12 июля, 2016, 23:08 — ИА Регнум. В пассажирском терминале московского аэропорта «Домодедово» состоялся показ авиационной моды. В масштабном мероприятии «DME RUNWAY», приуроченном к международному Дню бортпроводника, более 22 авиакомпаний представили свою уникальную форму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Показ авиационной моды «DME RUNWAY» в аэропорту Домодедово

Дарья Антонова ИА REGNUM Показ авиационной моды «DME RUNWAY» в аэропорту Домодедово

По задумке организаторов, подиум был оформлен в стиле взлетно-посадочной полосы, по которой дефилировали стюарды и стюардессы, а также приглашенные модели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Показ авиационной моды «DME RUNWAY» в аэропорту Домодедово

Зрителям продемонстрировали оригинальный дизайн форменной одежды бортпроводников: через отдельные костюмы авторы старались передать национальный колорит разных стран мира.

Дарья Антонова ИА REGNUM Показ авиационной моды «DME RUNWAY» в аэропорту Домодедово

Напомним, 12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.