Высокая авиамода: в Москве прошел показ формы бортпроводников: фоторепортаж
Москва, 12 июля, 2016, 23:08 — ИА Регнум. В пассажирском терминале московского аэропорта «Домодедово» состоялся показ авиационной моды. В масштабном мероприятии «DME RUNWAY», приуроченном к международному Дню бортпроводника, более 22 авиакомпаний представили свою уникальную форму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Показ авиационной моды «DME RUNWAY» в аэропорту Домодедово
Дарья Антонова ИА REGNUM
Показ авиационной моды «DME RUNWAY» в аэропорту Домодедово
По задумке организаторов, подиум был оформлен в стиле взлетно-посадочной полосы, по которой дефилировали стюарды и стюардессы, а также приглашенные модели.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Показ авиационной моды «DME RUNWAY» в аэропорту Домодедово
Зрителям продемонстрировали оригинальный дизайн форменной одежды бортпроводников: через отдельные костюмы авторы старались передать национальный колорит разных стран мира.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Показ авиационной моды «DME RUNWAY» в аэропорту Домодедово
Напомним, 12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.