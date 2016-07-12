Минск, 12 июля, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Управлением Следственного комитета по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении минчанина 1968 года рождения, обвиняющегося в сожжении своего автомобиля Maserati Quattroporte ради получения страховки. Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба СК постсоветской республики.

пресс-служба Следственного комитета Белоруссии

Около полуночи 31 января обвиняемый обратился в ГАИ и сообщил, что его автомобиль попал в ДТП, в результате которого сгорел. Как установили белорусские следователи, «мужчина таким образом пытался завладеть деньгами страховой компании, в которой он год назад застраховал свой Maserati Quattroporte по тарифу «полное каско».

Следователями были допрошены сотрудники страховой компании, истребованы сведения о заключении страхового свидетельства на автомобиль, изучены технические характеристики машины на предмет возможности произвольного самовозгорания. «Проверка показаний обвиняемого на месте в совокупности с заключениями пожарно-технической и автотехнической экспертиз, проведенных специалистами Государственного комитета судебных экспертиз, полностью опровергли версию мужчины о возгорании автомобиля после ДТП, — отметили в ведомстве. — В ходе допроса обвиняемый пояснил следователям, что велосипед, который он использовал для инсценировки ДТП, он нашел на свалке».

Сжёгший свой Maserati белорус вину в совершении мошеннических действий признал частично. На основе полученных доказательств ему предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 14 и части 4 статьи 209 УК Белоруссии «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».