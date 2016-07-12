Минск, 12 июля, 2016, 20:05 — ИА Регнум. «Сообщение о том, что заместитель министра иностранных дел Белоруссии собирается обсуждать в ООН свои инициативы по защите прав человека, звучит как сарказм. Особенно то самое упоминание о защите традиционной семьи, потому что в Белоруссии развернулась беспрецедентная кампания против прав детей и женщин. Мы просто завалены просьбами и мольбами о помощи», — заявила 12 июля корреспонденту ИА REGNUM лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Накануне пресс-служба МИД постсоветской республики проинформировала о том, что 12−14 июля замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков примет участие в заседании Генассамблеи ООН высокого уровня по правам человека «ООН@70 — права человека в центре глобальной повестки дня» в Нью-Йорке, которое проводится по инициативе председателя 70-й сессии ГА ООН Могенса Люккетофта. Рыбаков намерен изложить подходы официального Минска к вопросам прав человека.

«Сегодня, в условиях белорусского экономического кризиса, многие семьи, особенно матери-одиночки с детьми, оказались под ударом. Государство, вместо того, чтобы подать руку помощи, добивает несчастных женщин, разлучая их с детьми. Я уже не говорю про базу для коррупции, связанную с тем, что за содержание отобранных детей должна платить мать, у которой отобрали детей из-за потери работы, задержки зарплаты и так далее», — сказала лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом».

«Вместо того, чтобы реагировать на массовые нарушения прав женщин и детей в Белоруссии, ООН (для которой эти ситуации не секрет) поощряет белорусское государство и дальше творить безобразие», — отметила Карач.