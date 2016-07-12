Санкт-Петербург, 12 июля, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Лучшие советские и зарубежные фильмы эпохи 60-х покажут в Санкт-Петербургском киноцентре «Родина». 13 июля вниманию зрителей будет представлена драма Марлена Хуциева «Июльский дождь». Показы пройдут в рамках программы «1966. 50 лет спустя».

Цитата из к/ф «Маргаритки». Реж Вера Хитилова. 1966. Чехославакия

Цикл показов «1966. 50 лет спустя» подготовлен журналом «Сеанс» и проходит в рамках проекта «Кино в городе. Петербургская синематека». «Июльский дождь» станет уже вторым фильмом программы, 15 июня в «Родине» прошёл показ картины Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж».

Цитата из к/ф «Листопад». Реж Отар Иоселиани. 1966. СССР

1966-й год в СССР считается годом наивысшего расцвета гуманистического шестидесятнического кинематографа. На западе готовился к перерождению Голливуд. Во Франции отступала «новая волна». В этот год свои знаковые фильмы сняли Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Лариса Шепитько, Марлен Хуциев, Отар Иоселиани, Микеланджело Антониони, Пьер Паоло Пазолини и многие другие. Такую плотность шедевров история наблюдает нечасто.

«Конечно, обычных десятилетий не существует, но шестидесятые — совершенно особенное время со своим особым набором идей и идеалов. В рамках цикла «1966. Пятьдесят лет спустя» мы показываем фильмы, снятые в разных странах разными режиссерами. Каждый показ предваряет вступительное слово киноведа. Этот цикл — наша попытка понять, что вызвало такую плотность шедевров, что объединяет фильмы этого периода, какие предпосылки и мотивы были к их появлению», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора журнала «Сеанс» Александра Ахмадщина.

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». Реж Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США

Героям картины «Июльский дождь» Марлена Хуциева примерно тридцать лет. Часто именно в это время пересматриваются выработанные ранее ценности и позиции. К такому пересмотру приходит Лена (Евгения Уралова), героиня фильма. Ей многое надо обдумать заново. Отношения с возлюбленным, поначалу представлявшие собой почти идеал, постепенно перестают ее устраивать, со многим она смириться не может…

Сюжет фильма родился у режиссёра ещё на съёмках «Весны на Заречной улице», вышедшей на десять лет раньше «Дождя». Хуциев вбежал в телефонную будку во время дождя и представил, что там же прячется девушка, а он накидывает ей пиджак. Примерно такой сценой и начинается «Июльский дождь».

Цитата из к/ф «Мужское-женское». Реж Жан-Люк Годар. 1966. Франция, Швеция

«Июльский дождь» вышел в прокат в самом конце Оттепели, самого свободного периода в истории советского кино. В это время цензура стала слабее, на экране появился новый киногерой, понятный и знакомый зрителю. Фильмы этого периода вообще отличает интерес к современности, обыденности, простому человеку со всеми его волнениями, желаниями, переживаниями», — рассказывает Александра Ахмадщина.

Программа «1966. 50 лет спустя» пройдёт в киноцентре «Родина» до конца ноября 2016 года. В рамках цикла вниманию зрителей будут также представлены:

чехословацкая драмеди «Маргаритки» Веры Хитиловой;

драма «Листопад» Отара Иоселиани;

детективный триллер «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони;

мелодрама «Мужское-женское» Жана-Люка Годара.