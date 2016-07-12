Калининград, 12 июля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Корвет Балтийского флота «Бойкий» и малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» выполнили комплекс учебно-боевых задач в Балтийском море.

Штаб Балтфлота Корвет «Бойкий» на Балтике

В частности, военные моряки отработали защиту «Бойкого» с применением антиторпеды, выпущенной из стоящего на вооружении корабля комплекса «Пакет».

Вначале «Кабардино-Балкария» атаковала корвет учебной торпедой. В свою очередь экипаж «Бойкого», идентифицировав угрозу, выполнил противоторпедный маневр и применил антиторпеду.

По данным объективного контроля, антиторпеда уничтожила учебную торпеду, выпущенную с МПК «Кабардино-Балкария», отметили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота.

Противолодочный комплекс «Пакет» является принципиально новой системой вооружения надводных кораблей, способной существенно повысить их выживаемость. Комплекс состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.