Донецк, 26 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Десять военнослужащих ДНР, которые были освобождены из плена при обмене с киевским режимом, воссоединились со своими семьями. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике в своем телеграм-канале.

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«Вернулись домой еще десять защитников ДНР. Их удалось освободить из плена в рамках прошедших 23 и 24 ноября очередных этапов обмена между Российской Федерацией и [территорией б. УССР]», — говорится в информации пресс-службы.

Отмечается, что все освобожденные воины — из числа мобилизованных.

«Пятеро были захвачены еще в марте–апреле. Остальные попали в плен в августе. Что пришлось пережить нашим бойцам — не передать словами», — пояснили в тексте.

Работа над возвращением российских военнослужащих из плена не останавливается ни на минуту, заверили в аппарате омбудсмена.