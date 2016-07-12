Лондон, 12 июля, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство Moody's Investors Service приветствует быструю смену руководства Великобритании, но предупреждает о рисках мягкой налогово-бюджетной политики, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

«Это положительно, что период выбора нового премьер-министра будет короче, чем ожидалось. Но важный вопрос заключается в том, как пройдут переговоры вокруг выхода (Великобритании — ИА REGNUM ) из ЕС и, в конечном счете, какие альтернативные торговые соглашения будут установлены», — говорит первый вице-президент Moody 's Катрин Мюлброннер.

«Смена главы правительства, наряду с потенциальным политическим давлением, проистекающим из более слабого роста, создает неопределенность вокруг налогово-бюджетной политики в последующие годы. Это также увеличивает риск более свободной позиции, чем мы допускали до сих пор», — добавила она.

13 июля Тереза Мэй должна стать второй женщиной премьер-министров в истории Великобритании. После «неудачного» референдума действующий глава кабмина Дэвид Кэмерон объявил о своем уходе. Напомним, 23 июня 52% британцев поддержали выход страны из состава Евросоюза.