Уфа, 12 июля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило недостачу в 6,49 млрд в процессе ликвидации кредитной организации «Региональный банк развития» (РБР), основная часть имущества которого находится в Уфе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АСВ, основная часть недостачи приходится на ссудную задолженность (5 млрд 792 млн 835 тыс. рублей), ввиду отсутствия оригиналов кредитных досье юридических и физических лиц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

Напомним, 10 ноября 2015 года Банк России выпустил релиз об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у Регионального банка развития (РБР), пояснив, что банк не исполнял законы о банковской деятельности и нормативные акты Центробанка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Региональный банк развития» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Кроме того, руководство кредитной организации представляло в надзорный орган существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

«До отзыва лицензии РБР, предшественник которого был создан в Уфе в 1993 году, считался четвертым по капиталу банком Башкирии и осуществлял свою деятельность не только в республике, но и за ее пределами, — отметили в комментарии ИА REGNUM в экспертном сообществе LogoMarkt. — Банк имел филиал и пять офисов в Москве, один кредитно-кассовый офис в Санкт-Петербурге, около десятка офисов в Башкирии, часть из них, например, оперофис в Нефтекамске, был закрыт самим банком в целях оптимизации и сокращения расходов».

В последние годы РБР привлекал внимание СМИ. Как писали «Известия», в середине 2014 года Антон Астахов, сын тогдашнего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, получил в Региональном банке развития пакет акций размером 8,5%. Тогда же РБР начал обслуживать аппарат уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вести счета казначейства Севастополя. Осенью 2014 года банку дали важную роль в экономическом сотрудничестве между Россией и КНДР.

«В июле 2015 года Региональный банк развития перевел головное отделение из Уфы в Москву, — продолжили тему в LogoMarkt. — Соответствующие изменения в регистрационных данных банка выявила Федеральная служба информации, однако на официальном сайте банка эта информация не отразилась. В качестве головного московское отделение просуществовало всего несколько месяцев. 7 октября 2015 года появилась информация о том, что Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Регионального банка развития до уровня «В», «низкий уровень кредитоспособности» c «негативным» прогнозом, и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания публичного рейтинга».

Пересмотр уровня рейтинга прежде всего был связан с увеличением степени подверженности банка регулятивным рискам в условиях невысокой достаточности собственных средств. Кроме того, отмечалось снижение обеспеченности кредитного портфеля и рост концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Дополнительное давление на уровень рейтинга банка оказали динамика средств юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также сокращение возможностей банка по привлечению дополнительных средств под залог ценных бумаг.

В октябре 2015 года РБР поменял структуру акционеров. Из участия в банке вышел его бывший основной владелец Виктор Тарановский и несколько миноритарных акционеров, в том числе входивших в банк год назад на правах инвесторов. Среди них оказался и Антон Астахов: он был исключен из списка аффилированных лиц РБР 9 октября.

Между тем, банк продолжал выдавать крупные кредиты как физическим лицам, так и предприятиям. Например, ООО «ТД Меркурий» по договору от 28 октября 2015 года получило 241 млн рублей. Выдача кредитов осуществлялась и в начале ноября. Основная часть этих кредитов оказалась неподтвержденными.

Региональный банк развития был признан банкротом 18 декабря 2015 года.

По оценке временной администрации, стоимость активов КБ «РБР» не превышает 2,1 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 5,4 млрд рублей. Таким образом, «дыра» в капитале РБР составила 3,3 млрд рублей.

22 июня 2016 года Центробанк РФ сообщил, что временная администрация по управлению РБР «с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования ее деятельности». Как утверждает ЦБ, руководство финансовой организации «уклонилось от передачи правоустанавливающих документов по кредитным договорам на общую сумму более 5,6 млрд рублей, что может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода из банка активов». При этом стоимость активов РБР, по оценке временной администрации ЦБ, «не превышает 2,1 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 5,4 млрд рублей». Регулятор подчеркнул, что все материалы о возможных правонарушениях были направлены в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.