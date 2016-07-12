Москва, 12 июля, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Самые первые немые отечественные киноленты покажут на большом экране в Москве. С 13 июля в кинотеатре «Сатурн» вниманию зрителей будут представлены фильмы, снятые в 1912 — 1918 годах, сообщают корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «МосКино». Показы пройдут в рамках Года российского кино.

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». Реж Владислав Старевич. Российская империя. 1913

В программу вошли фильмы производства киноателье Александра Ханжонкова — одного из пионеров отечественного кинематографа. Фирма «А. Ханжонков и Ко» появилась в Москве в 1906 году и поначалу занималась прокатом зарубежных документальных лент, а затем приступила к собственному созданию фильмов.

Вниманию зрителей, в частности, будут представлены немые картины:

«1812 год» Василия Гончарова, Кая Ганзена и Александра Уральского — фильм 1912 года представляет собой набор сцен с выдающимися историческими фигурами войны: Наполеоном, Кутузовым, Ростопчиным и другими. Видеоряд сопровождается музыкальным сопровождением: военными маршами, Марсельезой, произведениями Чайковского;

Цитата из к/ф «1812». Реж Василий Гончаров, Кай Ганзен, Александр Уральский. 1912. Российская империя

«Домик в Коломне» Пётра Чардынина, 1913 — комедийный фильм по одноименной поэме Пушкина. В центре сюжета — пожилая вдова и её незамужняя дочь Параша, которая однажды приводит в дом под видом кухарки своего возлюбленного;

«Ночь перед Рождеством» Владислава Старевича, 1913 — первая российская картина, созданная на основе знаменитого произведения Гоголя;

«Дети века» Евгения Бауэра, 1915 — богатый банкир увлекается Марией Николаевной, хорошенькой женой одного из своих служащих. Мария не в силах устоять перед искушением богатства. Ее семейный очаг разбивается, а светское общество приобретает еще одну кокотку;

Цитата из к/ф «Домик в Коломне». Реж Пётр Чардынин. 1913. Российская империя

«Король Парижа» Евгения Бауэра и Ольги Рахмановой, 1917 — молодой человек Роже заподозрен в шулерстве при игре в карты. За него заступается Раскаль Венкон, который оказывается известным парижским авантюристом. Он протягивает руку помощи и дает совет, как стать «Королем Парижа»… Картина стала последней в фильмографии Евгения Бауэра;

«Проект инженера Прайта» Льва Кулешова, 1918 — экспериментальная работа, авантюрная драма с драками, погонями на автомобиле и мотоцикле, авариями и множеством других трюковых эпизодов, а также с целым рядом условных допущений. Криминальный сюжет строится вокруг добычи торфа и борьбы двух конкурирующих электростанций.

Цитата из к/ф «Проект инженера Прайта». Реж Лев Кулешов.1918. Россия

В России искусство кино появилось в начале 1896 года. «Завезли» его французы, и многие русские фотографы сумели быстро научиться новому ремеслу. Уже в 1898-м документальные сюжеты снимались не только иностранными, но и русскими операторами. Однако до появления русских игровых лент оставалось еще целых 10 лет. Лишь в 1908 году режиссер и предприниматель Александр Дранков поставил первый русский фильм с актерами под названием «Понизовая вольница» («Степан Разин»).

Черно-белая немая картина открыла череду первых отечественных фильмов. Ко второй половине 1910-х годов в России зажглись настоящие звезды киноэкрана — Вера Холодная, Иван Мозжухин, Владимир Максимов и многие другие.

Показы программы немого кино продлятся в кинотеатре «Салют» до 22 июля.