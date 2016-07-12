Вашингтон, 12 июля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс официально поддержал свою соперницу по внутрипартийным праймериз — Хиллари Клинтон и вышел из президентской гонки. Об этом Сандерс заявил сегодня, 12 июля, выступая на совместном с Клинтон предвыборном митинге в Нью-Гемпшире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

«Вместе мы продолжим бороться за правительство, которое будет представлять интересы нас всех. Вместе мы начали политическую революцию, которая по-прежнему продолжается», — сказал Сандерс.

Также сенатор выразил уверенность, что Клинтон победит на выборах президента США. Сандерс поблагодарил всех американцев, которые отдали за него голоса в ходе внутрипартийных выборов.

Стоит отметить, что выход Сандерса из гонки был предопределен уже после того, как нынешний президент США Барак Хусейн Обама поддержал кандидатуру Клинтон.