Калининград, 12 июля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. В Нестеровском районе Калининградской области на российско-польском участке Государственной границы РФ задержаны двое молодых людей, пытавшихся переправить за кордон 15 внушительных коробок, в которых находилось 7500 пачек сигарет.

Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области Контрабандисты-табачники возле пограничного знака в Калининградской области

Как сообщили сегодня, 12 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном пограничном управлении ФСБ, нарушители следовали в сторону Польши, где их ждали сообщники — граждане сопредельного государства.

Пограничный наряд своевременно отреагировал на сигнал, полученный от технических средств охраны границы, а при задержании нарушители попытались скрыться, бросив груз.

Вскоре нарушители были задержаны, ими оказались двое безработных жителей Нестеровского района.

Для быстрого пересечения границы молодые люди взяли на вооружение «опыт» верблюдов, смастерив специальные вьючные коробки с широкими ремнями, как для «кораблей пустыни».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» и ст. 200.2 УК РФ «Контрабанда табачных изделий».