Ташкент, 12 июля, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) и министерство здравоохранения Узбекистана договорились о подготовке кадров для нужд педиатрии, соответствующее соглашение подписано между сторонами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минздраве республики.

Андрей Страхов. Врач

Кадры будут готовиться при помощи корейских специалистов для детской многопрофильной медицинской клиники, строительство которой осуществляется в настоящее время.

В частности, «корейские коллеги помогут в подготовке ряда специалистов педиатрических направлений, в том числе по детской хирургии», говорится в сообщении.

Строительство в Ташкенте детской клиники на 280 коек по самым последним международным стандартам будет завершено в начале 2017 года.

Общая стоимость проекта составляет $131 млн, его финансирование происходит за счет кредита Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF) на $102,8 млн и средств Узбекского фонда реконструкции и развития, уточнили в Минздраве.