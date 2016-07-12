Ташкент, 12 июля, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Узбекистан намерен до конца 2020 года удвоить производство овощей и фруктов, заявил премьер-министр республики Шавкат Мирзияев в ходе церемонии открытия первой международной ярмарки плодоовощной продукции в Ташкенте.

Мартирос Сарьян. Натюрморт. Фрукты. 1911

По словам главы правительства, страна ежегодно производит около 16 млн тонн плодоовощной продукции.

«До конца 2020 года мы доведем этот показатель до 32 млн тонн», отметил Мирзияев, пообещав, что правительство Узбекистана будет всячески стимулировать труд фермеров.

В частности, фермерам будут предоставляться льготные кредиты для расширения производства даров полей и садов.

По итогам 2015 года объем производства плодоовощной продукции увеличился на 6,7% — до 12,6 млн тонн, бахчевых на 5,9% — до 1,8 млн тонн, винограда на 11,4% — до 1,56 млн тонн.