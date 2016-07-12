Москва, 12 июля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по вопросу формирования бюджета в силовых структурах. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Сообщается, что президент вместе с руководителями силовых ведомств провел совещание по вопросу формирования бюджетов силовых ведомств в нынешних экономических реалиях, а также с учетом необходимости безусловного обеспечения национальной безопасности.

Уточняется, что на совещании присутствовали: секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, начальник контрольного управления президента Константин Чуйченко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, помощник президента Андрей Белоусов, главы Минфина и Счетной палаты — Антон Силуанов и Татьяна Голикова, а также главы Федеральной службы безопасности — Александр Бортников и национальной гвардии — Виктор Золотов.

Также в Кремле уточнили, что совещание проводилось в связи с началом разработки бюджета на ближайшие три года.