Берлин, 12 июля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Несмотря на необходимость рекапитализации некоторых итальянских банков, канцлер Германии Ангела Меркель не ожидает кризиса в Италии, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель В Красном

«Что касается Италии, то ведутся интенсивные переговоры правительства Италии и с Европейской комиссией, министры финансов будут говорить сегодня», — сказала Меркель во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Энда Кенни.

«Я крайне убеждена, что вопросы, которые должны решаться там, будут разрешены в хорошем смысле. В целом, я не вижу никаких критических событий», — добавила она.