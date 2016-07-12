Чебоксары, 12 июля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Чувашии должники пока не спешат рассчитываться с долгами, даже если их лишают водительских прав. В январе-июне текущего года в Чувашии вынесено почти 2800 постановлений об ограничении должников в праве управления транспортным средством на сумму 639 млн рублей, из них взыскано 6,6 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие данные были приведены сегодня, 12 июля, на пресс-конференции главы УФССП по Чувашии Анатолия Иванова.

ИА REGNUM Главный судебный пристав Чувашии Анатолий Иванов

Наибольшее число дел касается алиментщиков (1700 постановлений), административных штрафников (644 дела) и должников, не возместивших ущерб, либо моральный вред в результате преступления (377 постановлений). Кроме того, аналогичная мера ограничения введена по 34 делам о взыскании вреда, причинённого здоровью, и 12 делам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Глава УФССП Анатолий Иванов отмечает, что мера об ограничении должников в праве управления транспортным средством «активно применялась последние месяцы» и чаще всего — для взыскания алиментов. По словам Иванова, «в большей мере» данное ограничение воздействует «на тех, кто с целью уклонения от выплаты задолженности уже переоформил свои транспортные средства» на других лиц.

«Мы видим, как некоторые должники приезжают к нам в управление на автотранспорте, ездят по городу на машине, но в то же время официально у них нет источника дохода, нет денег на счетах, нет имущества. Возникает вопрос, откуда у них деньги на бензин, ремонт машины, страховку? Данная мера, тем более она массово применяется на всей территории России, приведет, наверное, к положительным моментам», — считает главный судебный пристав Чувашии.

Анатолий Иванов отметил, что в результате введения данного ограничения пока нет массового погашения, «но крупные суммы, которые некоторые должники не могли найти длительное время, выплачиваются». Самый крупный погашенный долг составил 800 тыс. рублей. Со слов приставов, должник «более года не предпринимал никаких попыток по погашению долга», который он должен был выплатить пострадавшему в ДТП с его участием.

«Всё это время должник ездил на «Мерседесе» и объяснял, что иномарка принадлежит его бабушке. Как только закон об ограничении в специальном праве вступил в силу, в течение короткого срока он достиг какого-то соглашения с взыскателем и выплатил крупную сумму», — говорят в региональной службе судебных приставов.

Анатолий Иванов считает, что ограничение в праве управления транспортным средством «надо распространить» и на другие категории должников. «Потому что трудно объяснить, откуда у должника есть деньги на автомобильные расходы, но при этом официально нет возможности заплатить налоги, выплатить алименты или возместить ущерб. Если у него нет возможности заплатить по долгам — значит, это право (управления транспортным средством) ему не нужно», — считает главный судебный пристав Чувашии. По его мнению, расширение категорий должников, в отношении которых может действовать данная мера, «не ограничит, не ущемит права наших граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 января 2016 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым судебный пристав может ограничивать неплательщиков в специальном праве на управление транспортным средством. Данные ограничения касаются, в первую очередь, должников по социально-значимым исполнительным производствам — по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, и вреда в связи со смертью кормильца и причиненного преступлением, а также тех, кто систематически не оплачивает административные штрафы.

Под временным ограничением на пользование должником специальным правом понимается приостановление действия предоставленного должнику специального права в виде управления транспортными средствами. Срок, на который выносится постановление о временном ограничении, действует до погашения долга в полном объёме.

По данным УФССП по Чувашии, в I полугодии 2016 года судебными приставами взыскано 2,1 млрд рублей (в I полугодии 2015 года — 1,7 млрд рублей). Из них почти 460 млн рублей — налоговые задолженности (в I полугодии 2015 года — 333 млн рублей), 382 млн рублей кредитных долгов, 64 млн рублей задолженности в сфере ЖКХ, 86 млн рублей составили штрафы уполномоченных органов, 56 млн рублей — штрафы ГИБДД. Исполнительский сбор взыскан на сумму 83 млн рублей (в I полугодии 2015 года — 68 млн рублей).

В ходе применения мер принудительного воздействия на должника и с помощью использования мобильного приложения «Мобильный розыск» чувашскими приставами наложено 3273 ареста на имущество должников, в том числе арестовано 820 автомобилей и 322 объекта недвижимого имущества. Среди арестованного транспортного имущества — четыре Land Cruiser 200, три BMW X6 и один прогулочный теплоход.

В розыск в I полугодии текущего года объявлен 451 гражданин, из них 194 алиментщика. В то же время разыскано 489 должников, скрывавшихся не только в этом году, но и в предыдущие периоды, в том числе 238 алиментщиков.