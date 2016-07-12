Москва, 12 июля, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Законопроект, дающий право гражданам России бесплатно осуществлять заготовку валежника, внесло в Госдуму Заксобрание Алтайского края, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. При этом обязанность получать разрешение на заготовку древесины сохраняется.

wallperz.com Возможно, бесплатно

Валежник очень востребован гражданами, особенно жителями сельской местности, отмечают парламентарии, жители готовы заготавливать его на дрова фактически в неограниченных количествах, но существующее законодательство не позволяет им сделать это.

Существующая процедура отпуска валежника для граждан и юридических лиц на основании договоров купли-продажи лесных насаждений очень сложная и длительная, указали депутаты. Для граждан она составляет 90 дней, для юридических лиц — 120 дней. В результате чего валежник практически не отпускается гражданам ни уполномоченными органами государственной власти в области лесных отношений, ни арендаторами лесных участков. «Сотни тысяч кубометров валежной древесины, образовавшейся в результате ветровала, бурелома, снеговала, снеголома своевременно не осваиваются, гниют в лесах и, в конечном итоге, потеряв всякие потребительские качества, остаются невостребованными ни арендаторами лесных участков, ни гражданами», — сетуют они.

Вместе с тем накопления валежника очень вредны и опасны для леса, так как валежник, являясь опасным горючим материалом, в случае возникновения лесного пожара способствует быстрому его распространению на значительные пространства, отмечают депутаты. Только за 2015 год в лесах РФ произошло 11 313 лесных пожаров, распространению которых в значительной степени способствовал валежник, в итоге — более 2 млн га погибшего леса.

Кроме того, валежник является благоприятной средой для развития различных вредных насекомых, в особенности короедов, которые, размножаясь, переходят с него и на растущие деревья, уничтожая часто десятки и сотни тысяч гектаров ценного леса, подчеркнули они.