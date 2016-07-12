Брюссель, 12 июля, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, по его словам, не видит опасности возникновения банковского кризиса в Евросоюзе, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Свои комментарии Шойбле дал в связи с рисками итальянских банков, борющихся с нехваткой капитала и просроченными кредитами. Проблема особенно обострилась после решения британцев выйти из ЕС. В настоящее время Италия ведет переговоры с Еврокомиссией для получения разрешения на предоставление государственной помощи наиболее уязвимым кредиторам.

Говоря о требованиях позволить странам-членам оказать поддержку банкам, Шойбле отметил, что такие дискуссии не сократят риск банковского кризиса.