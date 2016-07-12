Москва, 12 июля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Видеоархив Государственного центрального музея кино пополнился очередной авторской кинолекцией. О фильме испанского кинорежиссёра Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии» рассказывает писатель Людмила Петрушевская. Лекция была записана в рамках кинолектория «Кинотеатр Андалузского Пса», проходившего в Галерее на Солянке весной 2016 года. Теперь её можно увидеть онлайн, на сайте Музея кино.

Цитата из к/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж Луис Бунюэль. 1972. Франция

Создание видеоархива стало результатом кинолекториев, проходивших в 2016 году на разных площадках Москвы. Известные киноведы, режиссёры, музыканты, писатели, архитекторы, композиторы и художники рассказывали о кинематографе в рамках проектов «Кино — это режиссура», «Кино — это актёрское мастерство» и других. Эксклюзивные авторские лекции было решено записать и выложить на сайте Музея кино. С 1 июля видеоархив пополняется регулярно.

Цитата из к/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж Луис Бунюэль. 1972. Франция

Начинает цикл лекций выставочно-кинематографический проект «Кинотеатр Андалузского Пса», в рамках которого деятели культуры и кинематографа рассказывали о своих пристрастиях в мире кино. Что привлекает рассказчика в том или ином фильме, как картина повлияла лично на него и кинематограф в целом — всему этому были посвящены лекции Галереи на Солянке.

Сегодня вниманию зрителей представлена лекция прозаика, поэта, драматурга и сценариста Людмилы Петрушевской. В поле её внимания фантастическая драмеди Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии», завоевавшая в 1973 году «Оскар» за лучший фильм и две премии Британской киноакадемии.

Цитата из к/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж Луис Бунюэль. 1972. Франция

«Бунюэль был буржуа, он был богатым человеком. У него была абсолютно иная позиция по отношению к знакомому ему миру… А я была девочкой из детского дома. И наши с ним мнения по поводу этой жизни, этого класса принципиально противоположные…» — рассказывает Людмила Петрушевская.

«Скромное обаяние буржуазии» — это насмешливая, сюрреалистическая зарисовка никчемной жизни буржуа. Непредвиденные обстоятельства с завидным постоянством препятствуют вожделению героев отобедать. Сон и явь в фильме сплетаются в калейдоскоп бредовых событий.

Цитата из к/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж Луис Бунюэль. 1972. Франция

По словам писательницы, одна из сцен фильма побудила её написать рассказ. Так мотивы «Скромного обаяния буржуазии» впоследствии легли в основу «Чёрного пальто».

Рассказы и пьесы Петрушевской переведены на многие языки мира, драматургические произведения ставятся в России и за рубежом. По сценариям Людмилы Петрушевской были поставлены фильмы и мультфильмы, в том числе и в соавторстве с Юрием Норштейном «Сказка сказок» 1979.