Берлин, 12 июля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Немецкое правительство и международные организации создадут в Берлине глобальный портал данных о мигрантах, передает Daily Mail. Он поможет объединить информацию из различных источников и стран о перемещении мигрантов и беженцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут — копия

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: «Мы должны в рамках мирового сообщества обмениваться информацией о том, как регулировать миграцию. Односторонних или европейских ответов недостаточно».

Правительство ФРГ поддержит запуск глобальной базы данных о миграции, который будет расположен в Центре глобального анализа данных о миграции Международной организации по миграции (IOM) в Берлине. Цель проекта — повысить эффективность анализа и доступа к данным.

По данным агентства ООН, число беженцев и внутренне перемещенных лиц во всем мире выросло до рекордных показателей — 65,3 миллиона человек в 2015 году.