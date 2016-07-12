Киров, 12 июля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту причинения ООО «СеверДомСтрой» ущерба Российской Федерации в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

По данным региональной прокуратуры, в сентябре 2011 года распоряжением правительства Кировской области утверждена предложенная ООО «СеверДомСтрой» концепция проекта освоения лесов. Данный инвестиционный проект в январе 2012 года включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Реализация проекта предполагала строительство промплощадки, лесовозных дорог, приобретение лесозаготовительной техники, организацию современного лесопильного производства, производства оцилиндрованных заготовок для домостроения, закупку сушильного комплекса, организацию производства строительного клееного бруса.

Кроме того, инвестиционным проектом был определен перечень оборудования, подлежащего приобретению ООО «СеверДомСтрой».

В целях реализации проекта между департаментом лесного хозяйства Кировской области и ООО «СеверДомСтрой» без проведения аукциона заключены договоры аренды лесных участков в Дубровском и Белохолуницком лесничествах общей площадью более 115 тыс. гектар. К ставкам платы за заготавливаемые лесные ресурсы и площади лесных участков для ООО «СеверДомСтрой» применены снижающие коэффициенты.

Прокуратурой установлено, что руководство ООО «СеверДомСтрой» изначально не планировало исполнять свои обязательства по реализации проекта. После заключения договоров аренды лесных участков предприятие в 2012—2013 годах, в целях создания видимости исполнения условий инвестиционного проекта, компания приобрела часть оборудования для лесопереработки. При этом оборудование не соответствовало концепции проекта.

Инвестиций на строительство необходимых объектов переработки древесины предприятие так и не осуществило, предусмотренный проектом объем лесной продукции не производился.

В январе 2015 года Минпромторгом России в связи с нарушением сроков реализации инвестиционной проект ООО «СеверДомСтрой» исключен из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Произведен перерасчет арендной платы по договору аренды лесных участков, заключенных с данным обществом, который составил более 20 млн. рублей.

«Отсутствие действий, направленных на реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов, искажение руководителями ООО «СеверДомСтрой» отчетности о проделанной работе указывает на умышленное причинение имущественного ущерба Российской Федерации в указанной сумме», — отмечают в прокуратуре.