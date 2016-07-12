Челябинск, 12 июля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В Челябинской области «Единую Россию» обвинили в недопустимом предвыборном пиаре. Жалобу в ЦИК подал житель Челябинска Александр Лебедев.

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Как сообщают региональные СМИ, поводом для этого стала запись секретаря генерального совета партии Сергея Неверова в одной из социальных сетей. Заявление высокопоставленного функционера «партии власти» касалось случая с Владиславом Кантемировым, участником ДТП в начале 2016 года, в котором фигурировал крупный челябинский бизнесмен Александр Аристов.

Заявления Сергея Неверова касались предоставления бесплатного адвоката от «Единой России» рабочему Кантемирову, а также финансовой помощи от партии на выплату назначенной судом суммы бизнесмену Аристову за поврежденный Ролс-Ройс.

По сообщению Kommersant.ru, заявитель иска усмотрел в действиях Сергея Неверова нарушение по ч. 2 ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенное с подкупом избирателей). По мнению подавшего заявление Александра Лебедева, «раздача подарков» или «обещание раздачи» в будущем должно привести к отказу в регистрации списка кандидатов партии по территориальным избирательным округам. А оказание юридических услуг «по заниженным ценам либо бесплатно также является подкупом избирателей». Заявитель просит ЦИК отказать в регистрации списка кандидатов «ЕР», в котором фигурирует Сергей Неверов. Александр Лебедев дополнительно просит передать документы в Генпрокуратуру и СКР для тщательной проверки.

Отметим, Сергей Неверов возглавляет список региональной группы №21, в которую входят Смоленская, Брянская, Калужская и Тульская области. Также кандидат в депутаты Неверов баллотируется по Смоленскому одномандатному округу №175.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2016 года в Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись ВАЗ-2114 рабочего Владислава Кантемирова и Ролс-Ройс Фантом бизнесмена Александра Аристова. Виновным в ДТП признан Владислав Кантемиров. Сумма компенсации за поврежденный автомобиль Аристова назначенная судом, оказалась около 3,4 млн. рублей.