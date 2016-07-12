Бишкек, 12 июля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Министерство культуры, информации и туризма Киргизии совместно с Союзом композиторов и Союзом музыкальных деятелей страны объявили конкурс на лучшее музыкальное сочинение, посвященное 100-летию «Уркуна» («Исхода») — трагических событий Среднеазиатского восстания 1916 года. Об этом сегодня, 12 июля, сообщило государственное информационное агентство «Кабар».

Василий Верещагин. Парламентёры

Конкурс, как поясняют организаторы мероприятия, был учрежден для того, чтобы киргизстанцы могли создать «музыкальные произведения, отражающие высокую духовность, гражданственность, патриотизм, любовь к Родине, и направленные на воспитание подрастающего поколения в духе гордости за славную многовековую историю своей страны и ее свободолюбивого народа».

Определять композиции — победители будет специальное жюри, в состав которого войдут киргизстанские видные музыкальные деятели, ученые и представители общественности, пишет ИА «24.kg».

Отмечается, что отобранные в ходе конкурса произведения будут рекомендованы к исполнению в ходе акций, проводимых в рамках Года истории и культуры, посвященных столетию трагических событий 1916 года, к включению в репертуар творческих коллективов в образовательных программах, а также к приобретению репертуарно-редакционным советом Министерства культуры, информации и туризма Киргизии.

Справка ИА REGNUM: В период с лета 1916 года по январь 1917 года произошло восстание входивших в состав Российской империи народов Средней Азии. Причиной волнений стал указ царя Николая II о привлечении местного населения к тыловым работам в ходе Первой мировой войны. Повстанцы нападали на русские селения, убивали их жителей и представителей государственной власти. Для подавления восстания в Среднюю Азию были направлены войска — около 30 тысяч человек с пулеметами и артиллерией. По данным из различных источников, в результате событий 1916 года погибло несколько тысяч русских переселенцев и от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч местных жителей. Отметим также, что в Киргизии некоторые политики используют тему восстания 1916 года для привлечения националистически настроенных граждан на свою сторону и регулярно требуют у России компенсацию, называя события тех лет «геноцидом киргизского народа».

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