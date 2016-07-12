Симферополь, 12 июля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. В Крыму в очереди на улучшение жилищных условий состоит 9 тыс. 886 семей. На строительство социального жилья для них необходимо выделить около 80 гектаров земли, и в ряде муниципалитетов свободных подходящих земельных участков нет. Об этом в Симферополе на заседании Совмина сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

«По нашим подсчетам, необходимо выделение 80 гектар земли для строительства жилья эконом-класса общей площадью 513 тысяч метров квадратных», — цитирует министра ИА «Крыминформ».

По данным Кононова, в Симферополе, Ялте, Судаке и Симферопольском районе нет свободных земельных участков, пригодных для строительства социального жилья.

По данным местных органов самоуправления, наибольшее количество «очередников» в Симферополе — 3 597 семей. В Керчи — 887 семей, в Феодосии — 655, в Евпатории — 495, в Алуште — 345, в Ялте — 324, в Судаке — 318 семей, в Саках — 210. в Симферопольском районе — 681, в Бахчисарайском районе — 637.

Как сообщил ранее ИА REGNUM председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, полуостров ожидает волну переселения с материка, население полуострова может вырасти до 4 млн человек. По данным переписи населения 2014 года, в Крыму проживало около 2,2 млн человек.