Калуга, 12 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В Калужской области осуждена бывшая глава администрации сельского поселения «Село Льва Толстого» и бывшая заведующая отделом по управлению имуществом Дзержинского района по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 12 июля, сообщил и.о. руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Алексей Фокин.

pasmi.ru В результате действий осуждённых администрации района причинен ущерб на сумму 1,9 млн рублей

Собранные следственными органами СКР по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшей главы администрации сельского поселения «Село Льва Толстого» и бывшей заведующей отделом по управлению имуществом. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Следствием и судом установлено, что в период с 2012 по 2014 годы в результате незаконных действий главы администрации сельского поселения и заведующей отделом по управлению имуществом Дзержинского района, путём обмана должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, без проведения соответствующих торгов, дочь главы администрации, и знакомая осуждённой, получили незаконное право владения земельными участками площадью 1500 кв. м каждый, расположенных на территории села Льва Толстого, с возможностью последующего приобретения на него права собственности.

В результате совместных действий осуждённых администрации муниципального района «Дзержинский район» причинен ущерб в крупном размере на сумму 1,9 млн рублей.

Органами предварительного следствия по уголовному делу был проведён комплекс следственных мероприятий, в результате чего установлены все обстоятельства совершённого преступления.

Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание каждой в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в производстве следственных органов Следственного управления по Калужской области в 2015 году находилось 179 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, из которых окончено производством 88. Привлечено к уголовной ответственности 89 лиц за совершение 122 преступлений коррупционной направленности.

По итогам прошлого года в суд были направлены уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении: 6 должностных лиц органов местного самоуправления, 7 должностных лиц органов внутренних дел, 7 работников органов здравоохранения и образования, 1 сотрудника службы судебных приставов. Направлением в суд с обвинительным заключением завершено расследование по 7 уголовным делам, по которым в качестве обвиняемых привлечено 7 лиц, обладающих особым правовым статусом. Ущерб по уголовным делам коррупционной направленности, расследованным следователями управления, составил более 12,7 млн рублей, при этом возмещено — 8,8 млн рублей, арестовано имущества на общую сумму более 8,9 млн рублей.