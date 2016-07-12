Москва, 12 июля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Международная федерация плавания (FINA) приняла решение снять все обвинения в употреблении запрещенного мельдония с российской пловчихи, чемпионки мира, призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил журналистам адвокат Ефимовой Артем Пацев, передает «Р-Спорт».

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Пацев сообщил, что FINA прислала официальное решение антидопинговой комиссии о том, что все обвинения с Ефимовой снимаются, а её дело закрывается.

«Она может спокойно без каких-либо ограничений выступать и тренироваться, и участвовать в Олимпийских играх», — подчеркнул адвокат пловчихи.

Напомним, Ефимова была временно отстранена от соревнований в связи с предъявлением ей обвинений в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого она не смогла принять участие в отборочном чемпионате России. Но Ефимовой засчитали норматив, который она выполнила ранее на турнире в США, где спортсменка тренируется.

Ефимова уже включена в состав олимпийской сборной России, которая поедет на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.