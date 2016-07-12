Нижний Новгород, 12 июля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Более 5 тыс. человек готовы увидеть изображение нижегородского Кремля на новых банкнотах Банка России. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, теперь нижегородский Кремль стал претендентом на то, чтобы появиться на новых банкнотах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей.

soc-life.ru Нижегородский Кремль

Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Выбор городов и символов будет проходить в три этапа.

На первом этапе с 28 июня по 28 июля, будет составлен расширенный список городов, территорий и соответствующих им символов. На втором — с 5 по 30 августа — пройдет опрос населения, по итогам которого будет отобрана десятка городов-лидеров. На третьем — с 5 сентября по 5 октября — путем голосования в онлайн и офлайн режимах будут выбраны победители.

Итоги финального голосования подведут 7 октября 2016 года, а в обращение новые купюры поступят в 2017 году.

Нижегородский Кремль — это крепость в центре Нижнего Новгорода и его исторически древнейшая часть. Он является главным общественно-политическим и историко-художественным комплексом города. Каменные крепостные стены протяженностью более двух километров и 13 башен были построены в начале XVI века на месте слияния Волги и Оки, заменив деревянно-земляные укрепления.

На территории объекта раньше находилось множество храмов, однако на настоящий момент сохранился лишь один — Михайло-Архангельский собор, построенный не позднее середины XVI века и перестроенный в 1628—1631 годах. Собор является древнейшим из всех сохранившихся в Кремле зданий, внутри него находится могила Кузьмы Минина.

По легенде, в казематах и переходах Кремля спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного, привезенная бабушкой царя Софьей Палеолог из Византии.