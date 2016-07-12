Киев, 12 июля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Больше всего на Украине в настоящий момент бизнес жалуется на неправомерное давление со стороны представителей Государственной фискальной службы. Об этом сегодня, 12 июля, на встрече с украинскими предпринимателями и чиновниками заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

RyanMcGuire Бизнес

«Я считаю, что должно быть построено партнерство публичного, честного бизнеса и контролирующих структур, которые должны обеспечить интересы государства. Мы запустили в работу «горячую линию». Важно сказать, что сегодня есть много жалоб почти на все контролирующие органы. Тут чемпионом, к большому сожалению, пока еще является Государственная фискальная служба… Время, когда центральная власть покрывала давление на бизнес, прошло. Я никого не собираюсь прикрывать, я собираюсь наказывать тех, кто не дает возможности людям заниматься собственным делом, честно платить заработную плату, зарабатывать средства и жить», — добавил Гройсман.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета отметил, что в Украине 46% от всех жалоб от бизнеса приходится на ГФС. Он сообщил, что бизнес жалуется на неправомерные проверки, превышение полномочий чиновников, задержки в возмещении НДС, возбуждение уголовных производств.

Отметим, что сегодня же представители технической миссии Налогово-бюджетного департамента МВФ начали работу в ГФС, в целью оценки реформы фискальной службы.

«Целью визита технической миссии МВФ является пересмотр плана действий, который был разработан в прошлом году, и оценка выполнения предыдущих рекомендаций МВФ в сфере фискальной политики», — говорится в официальном сообщении. Сообщается, что в ходе визита представители Фонда будут изучать план проведения реформ фискальной службы и предоставят практические рекомендации по совершенствованию деятельности налоговых органов.