Калуга, 12 июля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Церемония открытия Доски Почета состоялась сегодня, 12 июля, на Калужском турбинном заводе по случаю 70-летия предприятия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе завода, в мероприятии приняли участие руководители области и завода, представители рабочих династий, ветераны производства, инженеры и рабочие.

Фото Сергея Лялякина. Калужской «турбинке» исполнилось 70 лет

Заслуженным работникам предприятия были вручены удостоверения «Кадровый рабочий», «Ветеран труда», «Почетный ветеран ОАО КТЗ», почетные грамоты Министерства экономического развития области, почетные грамоты главы городского самоуправления Калуги. В пресс-службе отметили, что на турбинном заводе есть рабочие династии, как например, династия Кисловых, общий стаж работы которых составляет более 350 лет.

Калужский турбинный завод основан 9 июля 1946 года. В 1950 году первые десять турбин собственной конструкции, поставленные в Украину, вывели на энергетический рынок новое предприятие. С 1950 года по 2015 год заводом было изготовлено 3014 турбин суммарной мощностью 22 227 МВт для 43 стран мира.

В настоящее время Калужский турбинный завод — один из крупнейших в России и на территории СНГ производитель паровых турбин, паротурбинных установок, блочных турбогенераторов мощностью от 0,5 до 80 МВт и другого оборудования для тепловых, атомных, парогазовых и геотермальных электростанций, а также насосного оборудования для нефтегазовой промышленности.

Заводом освоено производство более 100 типов паровых турбин и блочных турбогенераторов. Используя широкую номенклатурную линейку, он в состоянии поставить продукцию, удовлетворяющую практически любым требованиям.