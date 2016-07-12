Калужскому турбинному заводу исполнилось 70-лет
Калуга, 12 июля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Церемония открытия Доски Почета состоялась сегодня, 12 июля, на Калужском турбинном заводе по случаю 70-летия предприятия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе завода, в мероприятии приняли участие руководители области и завода, представители рабочих династий, ветераны производства, инженеры и рабочие.
Заслуженным работникам предприятия были вручены удостоверения «Кадровый рабочий», «Ветеран труда», «Почетный ветеран ОАО КТЗ», почетные грамоты Министерства экономического развития области, почетные грамоты главы городского самоуправления Калуги. В пресс-службе отметили, что на турбинном заводе есть рабочие династии, как например, династия Кисловых, общий стаж работы которых составляет более 350 лет.
Калужский турбинный завод основан 9 июля 1946 года. В 1950 году первые десять турбин собственной конструкции, поставленные в Украину, вывели на энергетический рынок новое предприятие. С 1950 года по 2015 год заводом было изготовлено 3014 турбин суммарной мощностью 22 227 МВт для 43 стран мира.
В настоящее время Калужский турбинный завод — один из крупнейших в России и на территории СНГ производитель паровых турбин, паротурбинных установок, блочных турбогенераторов мощностью от 0,5 до 80 МВт и другого оборудования для тепловых, атомных, парогазовых и геотермальных электростанций, а также насосного оборудования для нефтегазовой промышленности.
Заводом освоено производство более 100 типов паровых турбин и блочных турбогенераторов. Используя широкую номенклатурную линейку, он в состоянии поставить продукцию, удовлетворяющую практически любым требованиям.