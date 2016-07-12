Калуга, 12 июля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Подписание меморандума о сотрудничестве Калужской области с компанией «Яндекс» в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий состоялось сегодня, 12 июля, в Москве. Подписи под документами поставили губернатор Анатолий Артамонов и генеральный директор компании «Яндекс» Александр Шульгин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, предполагается, что регион будет взаимодействовать с «Яндекс» в вопросах создания полезных для местных жителей сервисов с использованием открытой информации. Ряд таких проектов уже действует в Москве, Кировской области и Татарии.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Подписи под документами поставили губернатор Анатолий Артамонов и генеральный директор компании «Яндекс» Александр Шульгин

Комментируя значимость данного события, глава калужского региона Анатолий Артамонов напомнил об успешном опыте сотрудничества с «Яндексом», которое Калужская область начала в апреле 2015 года. Тогда была достигнута договоренность об использовании данных из региональной навигационно-информационной системы калужского региона о движении пассажирского транспорта в областном центре для публикации этой информации в мобильном приложении «Яндекс. Транспорт». В ближайшее время подобный сервис будет запущен в Обнинске. «Мы хотим распространить этот опыт и на междугородние перевозки, а также расширить сотрудничество в сфере образования, коммунального хозяйства, здравоохранения, чтобы жители могли более активно использовать возможности интернет сетей и он-лайн получать необходимые консультации», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

«Сотрудничество с крупным игроком на рынке интернет-технологий положительно отразится на предоставлении жителям и гостям калужского региона информационных услуг различной направленности», — также выразил уверенность министр экономического развития области Дмитрий Разумовский. Он рассказал о перспективных направлениях взаимодействия: «Совместных проектов может быть много. У нас в планах развитие мобильного приложения для отображения мест и точек для людей с ограниченными возможностями, где они могли бы получить госуслуги в доступной форме».