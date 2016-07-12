Лондон, 12 июля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Российский газопровод «Северный поток — 2» не станет врагом энергобезопасности стран Европейского Союза и Великобритании, а напротив — сможет способствовать развитию энергетической безопасности европейских государств. Соответствующий вывод сделали в своей исследовательской работе «Оценка «Северного потока — 2»: положение, геополитика и энергетическая безопасность ЕС, Центральной и Восточной Европы и Великобритании» аналитики Европейского центра по вопросам безопасности энергетики и ресурсов (EUCERS) и Королевского колледжа Лондона. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщило Energy Post.

kremlin.ru Символическое открытие «Северного потока» 8 ноября 2011

Как отмечает один из авторов исследования Андреас Голдтау, пять крупнейших западных компаний вместе с «Газпромом» хотят построить газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Остановить его сооружение может только Европейский союз.

Однако магистральный газопровод «Северный поток — 2», как считают специалисты, принесет намного больше пользы, нежели вреда, о котором часто говорят в некоторых странах Европы. Проект может обеспечить энергетическую безопасность стран Центральной и Восточной Европы, например, таких государств как Соединенное Королевство и ФРГ. В работе аналитиков EUCERS подчеркивается, что газопровод повысит ликвидность европейских газовых хабов. В частности, речь идет о немецком GASPOOL, германо-чешском EUGAL, австрийском CEGH, голландском TTF и британском NBP.

Безопасность европейских газовых поставок по-прежнему остается под угрозой, считает Голдтау. Однако причину этому он видит не в «Северном потоке — 2», а в медленном реформировании энергосектора Евросоюза и отсталом развитии инфраструктуры. В связи с этим аналитик обращает внимание официальных лиц ЕС на то, что они должны определиться со своей позицией по проекту. Автор исследования ставит перед европейскими лидерами два варианта. Первый — в связи с геополитической ситуацией остановить проект. Второй заключается в том, что «Северный поток — 2» может оказать влияние на газовый рынок Европы, и тогда Евросоюз должен решить данное противоречие, не пытаясь застопорить реализацию проекта.

Напомним, что против строительства «Северного потока — 2» выступает ряд европейских стран. Так, в марте 2016 года премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии и Румынии и президент Литвы отправили письмо о несогласии с созданием магистрального газопровода главе европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру. Подписавшиеся ссылаются на то, что, по их мнению, в случае реализации проекта это может привести к дестабилизирующим геополитическим последствиям.

Вокруг реализации проекта ведутся споры с самого начала, и с развитием его не умолкают. К примеру, Михаэль Баухмюллер и Юлиан Ханс для газеты Sueddeutsche Zeitung писали ранее, что вопреки недовольствам со стороны многих европейских стран и Еврокомиссии, российский газ с 2019 года будет поступать в Германию по этому газопроводу. По мнению авторов статьи, строительство «Северного потока — 2» идет «в полной тишине».

В защиту систематического проекта выступает немецкая сторона. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель не раз, проявляя солидарность, вступалась за газопровод. В июне текущего года она заявила, что Германия рассматривает проект с экономической точки зрения, а антироссийские санкции не распространяются на «Северный поток-2».

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