Киев, 12 июля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. 11 июля в Киеве министр международной торговли Канады Христя Фрилянд и первый вице-премьер, министр экономического развития Украины Степан Кубив подписали соглашение о создании зоны свободной торговли между странами. Киев и Оттава вели переговоры относительно либерализации двусторонней торговли еще с 2009 года, и сейчас, после подписания, договор о ЗСТ должен быть ратифицирован парламентами двух стран. Власти Украины уже объявили подписание документа большой экономической победой и прорывом на западные рынки, а вот эксперты в этом сомневаются, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. Фрагмент

«Соглашение с Канадой является первым соглашением со страной североамериканского региона, охватывающего рынок такого масштаба. Соглашение Украины с Канадой является дополнительным фактором включения Украины в глобальную цепь производства товаров с добавленной стоимостью в контексте заключения будущего Соглашения о ЗСТ между Канадой и ЕС», — сказал, в частности, на церемонии подписания Кубив.

«Я глубоко верю в то, что теперь с каждым годом наши отношения будут крепче, мы сможем открыть новые возможности нашего торгово-экономическогосотрудничества, мы сможем соединить наши культурные традиции, навсегда будем стратегическими партнерами, которые доверяют друг другу, поддерживают и с пониманием относятся друг к другу», — заявил, в свою очередь, украинский премьер Владимир Гройсман.

Неравноценная торговля

Пока же, несмотря на все громкие слова, Канада рекомендовала себя не самым выгодным торговым партнером Украины. Несмотря на мощное представительство украинской диаспоры в этой североамериканской стране («В начале 20 века многие украинцы нашли свой дом, новый дом в Канаде и остались по сегодняшний день преданными своей Родине-Украине. Это чрезвычайно хороший мост наших двусторонних отношений. Это очень хорошая почва для сближения наших стран и наших народов», — заявил Гройсман канадскому премьеру Трюдо), Киев явно не может считать Оттаву стратегическим торговым партнером. По итогам 2015 года Украина имеет почти семикратное отрицательное торговое сальдо с Канадой — 30,2 млн долл украинского экспорта против 206,3 млн долл импорта. В 2014 году украинский экспорт в Канаду составил 72,6 млн долл против 191,5 млн долл импорта. В структуре украинского экспорта 29,4% пришлось на медный провод и продукцию из меди, 11,5% — на части к железнодорожным локомотивам, 8,1% — на красители, 6,4% — на спортинвентарь. Канада умудрилась закупить у Украины древесины на 1,6 млн долларов, кроме того, в структуре импорта из Канады в минувшем году 55,1% занял каменный уголь (преимущественно коксующийся), 7,9% — лекарства и 5,2% — рыба.

Украинское правительство прогнозирует, что соглашение позволит диверсифицировать торговые потоки из Украины и привлечь канадские инвестиции. При этом отмечается, что данная ЗСТ даст 3,5% прироста украинскому экспорту, поскольку Канада открывает свой рынок для 98% украинских товаров.

«Ввозные пошлины на сельскохозяйственные товары будут немедленно отменены (за исключением 108 тарифных линий, доступ по которым откроется в рамках квот), а также на все промышленные товары (кроме легковых автомобилей с 7-летним переходным периодом отмены ввозных пошлин)», — говорится в материалах МЭРТ.

Ведомство уточняет, что для указанных 22 групп агротоваров (108 тарифных линий, в том числе пшеница, ячмень, молочные продукты, курятина и индюшатина, яйца и яичные продукты, говядина, свинина, маргарин) отечественные экспортеры будут иметь возможность поставлять товары по нулевой ставке ввозной пошлины только в рамках глобальных квот Канады.

«Полностью изъятыми из режима свободной торговли оказались три широкие группы товаров — мясо птицы, яйца и молочные продукты. По ним Канада не дает нам никаких преференций (ни в виде уменьшенной пошлины, ни в виде тарифной квоты). При этом под исключения попали все возможные товары с молоком (сыры и мороженое, например), которые ЕС для нас полностью открыл», — уточнил бизнес-омбудстмен при Государственной фискальной службе Украины Тарас Качка.

МЭРТ указывает, что в рамках ЗСТ Канада вводит переходный 7-летний период отмены ввозных пошлин только для отдельных позиций по легковым автомобилям, тогда как Украина: 3-летний — для стройматериалов, промышленного оборудования, частей летательных аппаратов; 5-летний — приемной, электрической аппаратуры, лучевых трубок, мотоциклов, прицепов, судов, фотокамер и 7-летний — для автомобилей, тракторов и запчастей к ним.

«Среди основных украинских продуктов, которые получат преимущества от беспошлинного доступа на рынок Канады в краткосрочной перспективе: подсолнечное масло, сахар, кондитерские изделия и шоколад, алкогольные напитки и пиво, соки…, одежда, керамика, металлургия и химия. Также соглашение будет содействовать кооперации в сфере авиастроения», — делает вывод ведомство.

На совместном брифинге с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Украины Петр Порошенко отметил, что соглашение о ЗСТ будет имплементироваться на протяжении семи лет.

«Договор наберет силу немедленно, но имплементироваться будет на протяжении семи лет. Я сказал, что за семь лет мы полностью по 99% (товарным позициям) ликвидируем все таможенные ограничения относительно доступа к рынкам стран Канады и Украины соответственно. Есть специальные условия по либерализации в аграрном секторе, там будут установлены тарифные квоты по доступу на рынок Канады и рынок Украины. Причем рынок Украины больше защищен. В данном случае мы используем принцип как в случае с углубленной и всеохватывающей зоной свободной торговли с Евросоюзом. Очень важно, подчеркиваю, что национальные производители будут иметь доступ к госзакупкам… Будут сделаны шаги в преодолении технических барьеров в торговле. Это не просто документ о снятии тарифных ограничений, это более широкий документ, который нам удалось разработать и согласовать», — пояснил Порошенко.

В свою очередь, Трюдо выразил надежду, что соглашение о ЗСТ откроет перед украинцами доступ к большим возможностям.

«Подписывая соглашение о ЗСТ, мы надеемся на конкретные результаты. В частности, они будут выражаться в большем количестве возможностей для ваших граждан. Я видел невероятный прогресс реформ и демократии, он впечатляет и является примером для всего мира», — считает премьер Канады.

Локомотивы и самолеты

В ходе визита канадской делегации в Киев председатель правления канадской машиностроительной компании Bombardier Эрвин Гербер и глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун подписали меморандум о создании совместного предприятия по производству локомотивов для украинской железной дороги. Впрочем, о конкретных планах речь пока не идет.

А украинский премьер Владимир Гройсман заявил об интересе в реализации неких проектов в аэрокосмической отрасли.

«Вопросы и зоны свободной торговли, и двусторонних проектов в различных сферах, в том числе и в аэрокосмической отрасли… Это были бы очень хорошие сигналы для деловых кругов наших стран. И мы могли бы начать ряд конкретных проектов. Хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы, чтобы инвестиции и проекты, которые могут прийти на Украину, были успешными», — подчеркнул Гройсман.

Он также признал важность предоставления Канадой поддержки и подготовки Вооруженных сил Украины в условиях внешней агрессии.

«Наша задача сегодня — создать надлежащий уровень обороны для того, чтобы любому, кто имеет агрессивные планы, не приходило в голову атаковать Украину», — сказал Гройсман.

Эксперты

В целом украинские эксперты признают, что ЗСТ между странами не приведет к значительному росту валютных поступлений на Украину и не окажет значительного влияния на ее экономику.

Тем не менее, по словам директора аналитического департамента ИК Concord Capital Александра Паращия, снятие торговых ограничений и упразднение торговых пошлин на основные группы товаров между Канадой и Украиной в результате подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами приведет к увеличению товарооборота в 2−3 раза.

«Однако, учитывая нынешние низкие показатели (0,2% в общей структуре экспорта Украины и 0,6% в структуре импорта), рост в абсолютных показателях будет менее заметен и не станет дополнительным источником значительных поступлений валютной выручки. Плюс для украинского рынка — возможности упрощения доступа к канадским высоким технологиям в сфере IT и авиастроения», — сказал Паращий в интервью порталу UBR.ua

При этом экономист Александр Охрименко напомнил, что Канада сейчас — конкурент Украины на рынке АПК.

«Канада является нашим конкурентом на мировых рынках, так как продает пшеницу, что делает и Украина. Она нам мешает… Подписание документа о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой ничего не даст нашей стране. Смотрите, несколько месяцев назад Украина подписала подобное соглашение с Израилем, и кто об этом помнит? То же самое будет с Канадой… тем более, что нашей стране нечем торговать с ней. Мы не нужны Канаде, как и она для нас — разные экономики и рынки», — рассказал Охрименко в комментарии «ГолосUA».

Уполномоченный по вопросам бизнеса при Государственной фискальной службе Украины Тарас Качка в эфире радио «Голос столицы» подвел следующий итог:

«Нельзя обманывать, что это соглашение будет самым важным в нашей политике. Безусловно, удаленность рынка и часть продукции, которая из Украины идет в Канаду, вряд ли говорит о том, что это соглашение станет самым ключевым для нашей внешней политики и торговли. Однако тот факт, что Украина остается приверженцем открытых рынков, открывать для себя все новые и новые рынки потому, что мы экспортно ориентированная экономика, для нас это важно. Важно понимать, что из таких маленьких кирпичиков, как соглашение о свободной торговле с Канадой, как открытие рынка молока в Китае, например, и еще чего-то, складываются те миллиарды долларов выручки, которые приходят в украинскую экономику. Поэтому понятное дело, говорить, что это революционное событие — вряд ли, но это однозначно позитивное событие для украинской экономики».