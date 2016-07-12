Вологда, 12 июля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. В Вологодской области планируют наладить переработку сыворотки и производство на ее основе обогащенных продуктов — творога и молочных напитков.

xcook.info Молочная сыворотка

«Одна из основных проблем, которые испытывает на сегодняшний день вся молочная отрасль страны — образующуюся в процесс производства молока сыворотку наши предприниматели просто уничтожают. Между тем, в Западной Европе и Америке давно научились перерабатывать этот продукт, заниматься его обогащением, а также выпуском на ее основе полезной для человека продукции. Россия должна двигаться в этом направлении. Вологодская область, как традиционно молочный регион, на мой взгляд, должен возглавить инновационные процессы в отрасли», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM кандидат химических наук, технолог Василий Карташов.

На сегодняшний день уже создан бизнес-план по переработке сыворотки для предприятий региона, предложены варианты кооперации компаний для переработки сыворотки в больших объемах. С привлечением специалистов крупнейшего профильного университета региона Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им. Верещагина проведен анализ рынка сбыта продуктов из сыворотки, определены современные энергоэффективные технологии, подобрано оборудование для запуска производства. Кроме того, определен пакет мер государственной поддержки для реализации проекта. Стоимость запуска переработки сыворотки и выпуска из нее продукции обойдется в 15 миллионов. Планируется, что выпуск будет осуществлен на производственных площадках в Тотемском, Тарногском, Бабушкинском районах, Вологде. Бюджетный эффект от запуска проекта, по данным ВГМХА и Института социально-экономического развития территорий РАН к 2020 году составит 70 миллионов рублей.

На сегодняшний день в Молочный кластер Вологодской области входит 43 предприятия — производители сырья, переработчики, кормозаготовители. Валовая выручка предприятий кластера превышает 1,3 миллиард рублей.

Всего на Вологодчине более двух сотен предприятий и хозяйств так или иначе связаны с молочным бизнесом. По итогам 2015 года объем производства сырого молока в области увеличился на 5,6% по сравнению с 2014 годом и составил 469,4 тысяч. тонн. Средний удой молока на 1 корову увеличился на 6% и составил 6412 килограммов в год. Молокоперерабатывающие предприятия области выпустили 238 тысяч тонн цельномолочной продукции, это больше объемов 2014 года на 6%. В этом году показатели, по мнению представителей, отрасли могут быть улучшены.