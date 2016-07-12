Москва, 12 июля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. 11 июля в Москве, напротив входа в здание приемной партии «Единая Россия» по адресу Банный переулок, дом 3 состоялась акция протеста очередников. Порядка 80 очередников столицы вышли на встречу с депутатами из разных партий. Протестующие подписывают обращения для коллективной подачи в правительство Москвы и в партию «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет очередников у здания партии «Единая Россия»

Дарья Антонова ИА REGNUM Палатка очередников в Банном переулке у здания «Единой России»

В парке напротив здания партии разбита полиэтиленовая палатка, в которой продолжает проживать группа из 10 человек общественной организации «Очередники Москвы», начавших бессрочную голодовку с 1 июля. Среди голодающих многодетные семьи, родители детей-инвалидов. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM активистка, многодетная мать Лариса Дроздова, с места «проживания» голодающих уже несколько раз забирали в полицейский участок. По ее словам, сотрудники «Единой России» не подходят к голодающим, а когда к дверям офиса подходят очередники, охранники вызывают ОМОН. «Нас скручивали уже несколько раз», — сообщила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание партии «Единая Россия»

Присутствующие на встрече муниципальные депутаты, представляющие интересы жителей СЗАО, ЮВАО, ВАО, ЮЗАО, САО и ЦАО столицы участвуют в акции протеста вместе с очередниками. «Мы поддерживаем ваши требования, хотя, к сожалению, на районном уровне эту проблему не решить. Мы будем обращаться на уровень города», — заявил протестующим очередникам депутат муниципального собрания района Зюзино Константин Янкаускас.

В свою очередь, муниципальный депутат района Сокольники Лариса Соломатина выразила поддержку очередникам и призывала их обращаться за разъяснениями к правительству Москвы. «Сотни квартир стоят в теневом обороте. То есть закрыты лицевые счета по 10−20 лет. Это значит, что де-юре бюджет не получает деньги. Но по факту там кто только не живет», — отметила она.

На встречу с очередниками приехал и депутат Госдумы РФ Александр Потапов («КПРФ»). По его словам, очередникам необходимо составить петицию и передать в мэрию Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет очередников у здания партии «Единая Россия»

Параллельно активисты проводят серии одиночных пикетов: люди попеременно выходят с плакатом «Власти игнорируют нарушение жилищного законодательства, ждут, когда очередники Москвы вымрут». На месте дежурят более 10 сотрудников полиции: близко к зданию очередников не подпускают. Одну из женщин, которая пикетировала у входа партии «Единая Россия» с плакатом, забрали в отделение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание пикетчицы у здания «Единая Россия»

Напомним, ранее председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова заявила, что своей голодовкой очередники надеются добиться прозрачности очереди и общественного контроля за ней.

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