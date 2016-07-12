Нальчик, 12 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Пребывание детей на придомовых детских игровых и спортивных площадках Кабардино-Балкарии небезопасно. К такому выводу пришли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, проинспектировав состояние детских площадок в республике.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

Как сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе ОНФ, по итогам проверки 43 объектов, предназначенных для игр детей, расположенных во дворах многоквартирных домов, парках и скверах в Нальчике и других муниципальных образованиях республики, «фронтовики» констатировали — игровые комплексы находятся в ветхом состоянии, безопасность при их использовании не гарантируется.

Полностью непригодными представители ОНФ признали 18 придомовых игровых комплексов. «Обветшалые игровые площадки становятся настоящей зоной риска, а не местом отдыха и развлечения», — заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ, руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Любовь Хутуева. Требованиям ГОСТа соответствуют только три проверенные «фронтовиками» игровые площадки — на территориях многоквартирных домов № 3 и №7 по улице Ленина в поселке Звездный Чегемского района, и на улице Идарова, дом № 54Б в Нальчике.

Еще на 10 площадках были проведены работы по благоустройству силами самих жильцов, но, тем не менее, как отметили в ОНФ, эти меры не обеспечивают достаточного порядка. Не располагают к отдыху игровые и спортивные площадки возле ряда школ и скверов. Удручает и состояние городка аттракционов с устаревшими проржавевшими каруселями на улице Ногмова в центре Нальчика.

Негде проводить детям досуг летом и в микрорайоне Александровка и поселке Адиюх городского округа Нальчик. На два крупных микрорайона с населением более пяти тысяч человек всего одна игровая площадка — во дворе дома № 250А на улице Калинина.

По итогам проверки активисты регионального отделения ОНФ намерены обратиться с требованием привести в порядок детские площадки, состояние которых вызывает опасение «фронтовиков», к главам муниципальных образований, в которых они находятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году прокуратура Кабардино-Балкарии проверяла аттракционы в нальчикском парке отдыха и, обнаружив многочисленные нарушения, направила иск в городской суд о приостановлении деятельности ряда аттракционов. Выявлены были также нарушения требований пожарной безопасности в зданиях и сооружениях на территории парка аттракционов.